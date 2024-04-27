دائرة التربية الرياضية بحمص تقيم سباقاً للضاحية

حمص-سانا

أقامت دائرة التربية الرياضية بالتعاون مع فرع الاتحاد الرياضي وفرعي منظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة في حمص اليوم سباق ضاحية لجميع المراحل التعليمية بمناسبة أعياد نيسان واليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

وأسفرت نتائج السباق بفئة الذكور عن فوز مدرسة نزار خليل في التعليم الثانوي ومدرسة سعيد العاص في التعليم الأساسي للحلقة الثانية ومدرسة عبد الباسط عكاري للحلقة الأولى وفي منافسات الإناث فازت مدرسة عبد الباسط عكاري في التعليم الأساسي للحلقة الأولى.

وفي تصريح لسانا أشار رئيس دائرة التربية الرياضية بحمص يحيى الحسن إلى أن البطولة جرت بمشاركة 75 طالباً وطالبة وعلى مسافات تراوحت بين 1 كم و3 كم وفقاً للمرحلة التعليمية مبيناً أهمية هذه البطولات في تحفيز الطلبة على ممارسة الرياضة والاهتمام بها.

بدوره أوضح عضو قيادة فرع الطلائع رئيس مكتب الرياضة فؤاد شيحان أهمية هذه البطولة في تحضير الطلبة لبطولة الرواد المقررة الشهر القادم وتنفيذاً للخطة التربوية الرياضية المنهجية للعام الدراسي الحالي.

وفي نهاية السباق الذي حضره أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

هنادي ديوب

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