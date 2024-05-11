كنعاني: خطوة البرلمان الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني عدائية وتتعارض مع القانون الدولي

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قيام أعضاء البرلمان الكندي بإلصاق تهمة الإرهاب بالحرس الثوري الإيراني، داعياً إياهم لمعرفة الحقائق اللازمة عنه أولاً.

ووصف كنعاني في تصريح له اليوم خطوة مجلس العموم الكندي بأنها “خطوة عدائية وغير حكيمة، وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، مشدداً على أن هذه الخطوة مثال على الاعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي.

واعتبر كنعاني أن هذا التحرك الذي انتهجه أعضاء البرلمان الكندي خاطئ وغير مسؤول.

وأكد كنعاني أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني “مؤسسة سيادية ذات هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور البلاد، تقف إلى جانب أركان أخرى من القوات المسلحة المسؤولة عن حفظ الأمن القومي وسلامة الحدود وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الخبيثة.

وشدد كنعاني على أن إيران تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة لمثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي والمعادية للشعب والحكومة الإيرانية.

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