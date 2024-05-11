المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في عدة مواقع محققة إصابات مباشرة، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق اللبنانيين والفلسطينيين.

وقالت المقاومة في ثلاثة بيانات متتالية اليوم: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة‌‏‌‌‌‏، استهدف ‏مقاتلونا عند الساعة العاشرة صباحا موقع راميا للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان ‏بقذائف المدفعية، كما استهدفوا عند الساعة السابعة وعشر دقائق دشما ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية، ‏وحققوا إصابات مؤكدة”.‏

فيما أعلنت المقاومة استهدافها بعد منتصف الليل الماضي مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة “المطلّة” شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابة مباشرة، وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً في طير حرف ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌.‏

وكان لبنانيان استشهدا وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.

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