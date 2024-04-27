الأرصاد الجوية تحذر من هطولات مطرية غزيرة وتشكل السيول وسرعة الرياح السطحية خلال الأيام القادمة

دمشق-سانا

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات ومن الهطولات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي ترافق حالة عدم الاستقرار الجوي في مختلف مناطق البلاد خلال الأيام القادمة.

وبينت المديرية في صفحتها على موقع فيسبوك أن حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على البلاد طبيعية وتكون عادة في أواخر نيسان وأيار وحزيران من كل عام ويرافقها هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وحبات البرد أحياناً ونشاط في سرعة الرياح الهابطة من الغيوم الركامية المتشكلة مع الرياح السطحية حيث تثير الغبار وخاصة في المناطق الجافة.

ولفتت المديرية إلى أن الفعالية الجوية تبدأ من مساء اليوم السبت من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية حيث تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وتمتد بشكل تدريجي إلى باقي المناطق وتزداد الفعالية الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

وأضافت المديرية: إن الفعالية الجوية تضعف يوم الخميس وتبقى مستمرة على المناطق الساحلية والجزيرة في حين تكون الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والمناطق الشمالية الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء نتيجة نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية حيث تبلغ سرعة الهبات 70 كم/سا مع نسبة رطوبة مرتفعة.

وحذرت المديرية خلال الفترة الممتدة حتى نهاية الأسبوع الحالي من تشكل السيول في المنحدرات والوديان ومن الأجواء المغبرة والهطولات المطرية الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً.

مهران معلا

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