كينيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات منذ آذار إلى 76 شخصاً

نيروبي-سانا

أعلنت الحكومة الكينية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ آذار إلى 76 شخصا، داعية السكان إلى الاستعداد لأمطار أكثر غزارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة اسحق موورا قوله: إن سيولاً خاطفة غمرت طرقا وأحياء بأكملها، ما أدى إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، معظمهم من العاصمة نيروبي، لافتا إلى أنه تم العثور على ست جثث إضافية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 76، في حين أصيب 29 شخصاً وفقد 19 آخرون.

وأوضح موورا أن السدود الخمسة على نهر تانا الأكبر في البلاد امتلأت، محذرا من احتمالية حدوث تدفق هائل في اتجاه مجرى النهر، ما يتطلب من سكان المنطقة الانتقال إلى أماكن أعلى.

وتعرضت كينيا في الأسابيع الأخيرة لهطول أمطار غزيرة طالت شرق إفريقيا بسبب موجة جديدة من ظاهرة “إل نينيو” المناخية الخطيرة التي تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتؤثر على نظام هطول الأمطار، ما ينعكس جفافا في مناطق وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى.

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