موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا حولت نفسها إلى دولة منبوذة ذاتيا، خلال السنوات العشر الماضية التي تلت الاستفتاءين حول تقرير المصير في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقالت زاخاروفا في قناتها على منصة تلغرام اليوم: “أصبح من الواضح للجميع بعد مرور 10 سنوات، أن شعب دونباس اتخذ الاختيار الصحيح حينذاك، ودافع عنه في المعركة، دون أن يجد المساعدة والحماية من المنظمات الدولية، التي تشمل مهامها حماية السلام والأمن في أوروبا”.

ورأت زاخاروفا أن أوكرانيا أصبحت خلال السنوات الماضية دولة فاشلة ومنبوذة ذاتيا بسبب أيديولوجية النازيين الجدد، وفقدان الذاكرة التاريخية، والتشجيع على جميع أنواع الرذيلة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الناس في دونباس عندما وقفوا في طوابير طويلة خلال الاستفتاء، كانوا مدركين أن أتباع الأيديولوجية التي حاربها الشعب في النصف الأول من الأربعينيات من القرن العشرين هم من وصل إلى السلطة في كييف.

ولفتت زاخاروفا إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أظهرت عدم فعاليتها، حيث لم تتمكن من وقف القصف المستمر الذي يستهدف المدنيين في دونباس من قبل القوات المسلحة في كييف.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون شهدوا في الفترة ما بين الـ 23 والـ 27 من شهر أيلول لعام 2022 استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، حيث صوتت الأغلبية الساحقة من المواطنين لمصلحة هذا الانضمام.

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