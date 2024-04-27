انطلاق أعمال مؤتمر العمل العربي في بغداد بمشاركة سورية

بغداد-سانا

انطلقت أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في العاصمة العراقية بغداد اليوم بمشاركة وفد سوري ترأسه السفير صطام جدعان الدندح حيث تستمر حتى الرابع من أيار المقبل.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بشدة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ومنع الغذاء والدواء والسكن الآمن على أهلها داعيا المجتمع الدولي الى ممارسة دوره في وقف هذا العدوان الذي انتهك كل القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح السوداني أن مؤتمر العمل العربي يتحمل مسؤوليات إضافية تتطلب بناء علاقة نوعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل معرباً عن تطلعه لبناء عصري لمؤسسات العمل في البلدان العربية بما يوفر سوق عمل لجميع القادرين عليه وتحقيق نقلة نوعية بالأداء والتشريع والرقابة والسلامة المهنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وطالب السوداني بضرورة استقطاب المرأة إلى العمل بوصفها طاقة إنتاجية لا يمكن تعطيلها، والحدّ من عمل الأطفال، لافتاً إلى أهمية اعتماد أساليب إنتاجية جديدة ورفع مستوى العاملين والمؤسسات والإبداع والابتكار والتعاون مع التكنولوجيا الحديثة.

وشدد رؤساء الوفود في كلماتهم على إدانة الوحشية الصهيونية في غزة مؤكدين أنها إبادة جماعية غير مسبوقة.

وانتخب المؤتمر في جلسته الأولى السفير الدندح مقرراً للجنة التنظيمية للمؤتمر.

وأكد الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن أهمية المؤتمر تكمن في بحث مستقبل الموارد البشرية في ظل التطور التكنولوجي الهائل وتطوير العمل المنتج بين أطراف العمل الثلاثة وكيفية تنمية التكامل العربي في ميدان الموارد البشرية مشيراً إلى أن المؤتمر سيراجع ما تحقق من نشاطات خلال العام الماضي وفقاً لمقررات الدورة التاسعة والأربعين التي انعقدت في القاهرة العام الماضي.

من جهته أكد نجم العقابي المتحدث باسم الدورة الخمسين للمؤتمر في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة التي تستمر لغاية الرابع من أيار المقبل ستناقش قضايا حيوية تؤثر تأثيراً مباشراً على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي.

وأوضح العقابي أن الدورة ستسلط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي تراعي التوزيع الجغرافي والتنوع من خلال دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والدولية وصولا إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة في أسواق العمل العربية.

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