مقتل روسي جراء قصف أوكراني على بيلغورود

موسكو-سانا

قتل روسي وأصيب 29 آخرون بجروح جراء استهداف قوات النظام الاوكراني مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف “تعرضت مدينة بيلغورود وضواحيها لقصف مكثف من قبل القوات الأوكراني ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 29 بجروح بينهم طفل” مشيراً إلى أن القصف أدى إلى تضرر 71 شقة ومبنى سكنياً و4 منشآت تجارية ومستشفيين أحدهما للأطفال ومركز للألعاب الرياضية ومدرسة.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في وقت سابق اليوم 12 صاروخ “فامبير” في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency