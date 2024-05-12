العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واعترف الاحتلال بمقتل 619 ضابطاً وجندياً في قطاع غزة منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي في حين تؤكد مصادر اسرائيلية أنها يعترف بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة وأنها أكبر من هذه الأرقام.

وكان الاحتلال أعلن أمس مقتل 4 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون بمدينة غزة.

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