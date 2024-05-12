رئيس جنوب إفريقيا: على العالم بذل الجهود لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين

جوهانسبرغ-سانا

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا العالم إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الأطفال والنساء.

وقال رامافوزا في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مفهومة من القسوة والكراهية والقمع العنيف الشديد.

وأشار رامافوزا إلى أن بلاده قدمت طلباً عاجلاً أمس إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية ولاحقاً تقدمت دول عدة بطلبات الانضمام إلى القضية نفسها بينها نيكاراغوا وكولومبيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency