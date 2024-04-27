زاخاروفا:مناورات الناتو وتدريباته عناصر حرب هجينة ضد روسيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب جميع مناورات حلف “الناتو” مشيرة إلى أن مناوراته هذه وخطابه هي عناصر حرب هجينة ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام إن الجانب الروسي يراقب بعناية جميع مناورات الناتو ويخلص في المقام الأول إلى استنتاجات مفادها أن خطابه وتدريباته عنصران في حرب هجينة أطلقها الغرب الجماعي ضد بلدنا وأن هذه التدريبات مصممة خصيصا لتنفيذ سيناريوهات مواجهة مع روسيا الاتحادية.

وأضافت زاخاروفا إن روسيا لفتت الانتباه إلى ان عددا من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون عسكريون كبار في الناتو في الأيام الأخيرة هي رسائل وإشارات إلى موسكو بشأن نوايا التحالف.

وأوضحت زاخاروفا أنه من دون روسيا سيكون من الصعب تبرير الحاجة إلى هذه المنظمة العسكرية للأوروبيين وأمريكا الشمالية وإلى تريليونات الدولارات التي تنفق كل عام على الحاجات العسكرية على حساب حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للغرب.

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