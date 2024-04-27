حفل فني راقص في ثقافي طرطوس بمناسبة يوم الرقص العالمي

طرطوس-سانا

أقام المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس حفلاً فنياً راقصاً احتفاءً بيوم الرقص العالمي قدمت فيه 60 فتاة بأعمار مختلفة 18 لوحة فنية راقصة.

الحفل الذي أقيم بالتعاون مع استديو نيسان بينت مؤسسته المدربة دعاء عيسى في تصريح لمراسلة سانا أن حفل اليوم شاركت فيه فتيات من عمر 4 سنوات حتى 17 سنة بعد أن تلقين تدريبات على رقص الباليه الذي يتطلب الهدوء والتركيز والتناغم مع الموسيقا الكلاسيكية التي تلازمه.

وأضافت إن شغفها بهذا الفن وهي خريجة كلية التربية اختصاص معلم صف دفعها لتأسيس استديو نيسان منذ عام 2022 لاستقطاب الفتيات الراغبات بتعلمه وتأسيسهن منذ الصغر وأداء رسالته الفنية الراقية ليكون الحفل الثاني للاستديو في يوم الرقص العالمي نافذة للقول بأنه فن يتميز بشغف المحبة والعطاء ويزداد انتشاراً يوماً بعد يوم وهذا تأكيد على مكانته العالمية.

ورأت عدة فتيات أن فن الباليه يتمتع بجاذبية فريدة تجعل من يمارسه أكثر هدوءاً ورويّة يتحكم بانفعالاته بصبر واتزان كما قالت لور أسعد ابنة العشر سنوات التي تواظب على هوايتها بعمر الأربع سنوات معتبرة دعم الأهل والتقيد بنمط حياة خاصة أمراً هاماً للوصول إلى طموحها وتحقيق رغبتها بتعلم وإتقان فن الباليه .

في حين قالت الطفلة إيلا مزنر التي لم تتجاوز الأربع سنوات إنها سعيدة بوقوفها الأول على المسرح أمام الجمهور لتكون إلى جانب رفيقاتها بالفن لتتعلم أكثر وأكثر.

فاطمة حسين

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