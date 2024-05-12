19 شهيداً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شماله وحي الصبرة بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت جثامين 9 شهداء وعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم دير البلح.

وقصفت طيران الاحتلال منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بمخيم جباليا شمال القطاع، في حين قصف محيط مراكز الإيواء وسط المخيم ومسجدا في شارع السكة شرقه.

ويواصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف شمال قطاع غزة وتحديداً بيت لاهيا ومخيم جباليا إضافة إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة ما أسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34971 شهيداً و78641جريحاً إضافة لآلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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