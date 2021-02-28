مصرع خمسة أشخاص جراء استنشاق غاز سام في مصنع للألياف الكيماوية في الصين

بكين-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون نتيجة استنشاق غازات سامة في مصنع للألياف الكيماوية في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن سلطات المقاطعة قولها اليوم إن “عطلاً وقع في كابلات الجهد العالي في وقت متأخر من مساء أمس ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف بعض معدات إطلاق الأبخرة عن العمل .. ولدى استعادة الطاقة استأنف العمال عملهم إلا أنهم استنشقوا الغاز السام الذي تسبب به التوقف ما أدى إلى مصرع خمسة عمال وإصابة ثمانية آخرين”.

وفتحت السلطات الصينية تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وكان شخص واحد على الأقل لقي مصرعه وأصيب 7 آخرون في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات في بلدية تيانجين شمال الصين في كانون الثاني الماضي.