شلاباتا: العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور خرق فاضح للقوانين الدولية

براغ-سانا

أدان رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي يارومير شلاباتا العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقال شلاباتا في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم “إن هذه الاعتداءات خرق فاضح للقوانين الدولية وانتهاك سافر للسيادة السورية ومؤشر على استمرار الإدارة الأمريكية في سياسة العدوان”.

وحذر شلاباتا من خطورة السياسة العدوانية الأمريكية وتداعياتها التي تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة بما قد يتطور الى تصعيد المواجهة والحروب الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على الامن والاستقرار الدولي.

وأكد شلاباتا أن الولايات المتحدة توجد بشكل غير شرعي في أراضي سورية ودون موافقة دولتها وتقوم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة في سورية وإعاقة عملية إعادة الإعمار في الوقت الذي تبذل فيه الدولة السورية جهوداً لإعادة المهجرين الى ديارهم في أسرع وقت.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها مبينة أن هذا العدوان يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.