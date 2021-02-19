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مقتل 3 من مسلحي ميليشيا (قسد) وإصابة 5 بهجمات في ريف الحسكة الجنوبي

2021-02-19

الحسكة-سانا

قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي وأصيب خمسة آخرون في هجمات على عدة حواجز تابعة للميليشيا في قرى ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا حواجز ميليشيا “قسد” في قرى الدشيشة والحمرا وقوية وحويزية وكبيبة في ريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجمات أدت إلى مقتل ثلاثة من مسلحي الميليشيا وإصابة خمسة آخرين وتخلل ذلك تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس عبر إطلاق النار بشكل مباشر عليهم في قرية الكواشية التابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة في حين قتل عنصر من الميليشيا بهجوم مماثل في أبو حمام شرق دير الزور.

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