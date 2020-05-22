خبير مصري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية نوع من الفوضى وسياسات البلطجة الأمريكية

القاهرة-سانا

استنكر المحلل والخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء طلعت مسلم الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية على سورية داعيا إلى التصدي لها ورفعها على الفور.

وقال مسلم في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن “الموقف الأمريكي والعقوبات الموقعة من جانبها ضد سورية هو نوع من أنواع الفوضى السائدة في العالم والتي تقوم فيها واشنطن بدور بلطجي السياسة العالمية وليست بالشيء الغريب عليها” مشيراً إلى أن واشنطن تمارس مثل تلك السياسات ضد أكثر من دولة على مستوى العالم.

ولفت مسلم إلى أن هذا السلوك الأمريكي حيال سورية خصوصا والعرب عموما يعد “موقفا غير أخلاقي” وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد في العالم وقال: كان من المفترض أن يكون هذا الوباء حافزاً لإعادة التفكير في الموقف وأن تستبدل واشنطن العقوبات بالمساعدات لكنها تواصل المضي بسياساتها الإجرامية واللا إنسانية.