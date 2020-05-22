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انخفاض كبير على درجات الحرارة ومنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة

2020-05-22

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية وتترافق بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة على فترات مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً بالساعة في المناطق الوسطى والجنوبية والبادية مثيرة الغبار والأتربة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة المتوقعة… 

دمشق 30/13
المنطقة الجنوبية 28/14
المرتفعات الجبلية 26/7
المنطقة الوسطى 29/13
المنطقة الساحلية 25/18
المنطقة الشمالية 30/17
منطقة الجزيرة 30/17
المنطقة الشرقية 35/18
منطقة البادية 34/15

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