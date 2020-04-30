الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب الموجود على أراضيها

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وحقها في القضاء على الإرهاب الموجود عليها.

وانتقدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة اليوم الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها النظام التركي ومرتزقته في سورية مشيرة إلى التفجير الذي وقع قبل يومين في مدينة عفرين وذهب ضحيته 40 شخصا بمن فيهم 11 طفلا إضافة إلى إصابة 47 آخرين بجروح.

وقالت زاخاروفا: “من الضروري التذكير بأن الكلام يدور حول أراض سورية يجب أن تعود في نهاية المطاف إلى سيادة سورية ونحن على قناعة بأن إقامة الاستقرار والأمن بصورة وطيدة في منطقة الحدود السورية التركية وفي سورية بشكل عام غير ممكنة إلا على أساس سيادة ووحدة وسلامة أراضيها”.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي أكد مطلع الشهر الجاري أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قام بصرف مليارات الدولارات لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية والاعتداء على أراضيها.