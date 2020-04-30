اتحاد المنتجين العرب: وقف بث الأعمال الفنية التي تسيء للقضية الفلسطينية

القاهرة-سانا

طالب الاتحاد العام للمنتجين العرب بكوادره العربية ومؤسساته الإعلامية بوقف بث الأعمال الفنية التي تسيء إلى القضية الفلسطينية وتحاول تشويه صورة العرب لمصلحة توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر الاتحاد في بيان اصدره عن رفضه جملة وتفصيلاً لبث بعض القنوات الخليجية مسلسلين أحدهما أخطر من الآخر يسيران معاً في اتجاه واحد في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتشويه التاريخ العربي المشرف الذي يفخر به كل عربي.

ولفت الاتحاد في بيانه إلى أن الهدف من بث المسلسلين وهما “مخرج 7” و “أم هارون” غسل أدمغة المواطنين العرب من خلال أعمال درامية عربية ووضع سموم الصهيونية العالمية للابتعاد عن حقيقة أن كيان الاحتلال قام على أرض دولة فلسطين المحتلة المنكوبة منذ مجازر كفر قاسم ودير ياسين.

وطالب الاتحاد العام في ختام بيانه الجمهور العربي في كل مكان بالانضمام إلى حملة تطهير الدراما العربية من مفاسدها كما طالب مجموعة “ام بي سي” السعودية بالالتزام بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.