ترامب يعلن “كارثة كبرى” في جميع الولايات الأميركية بسبب كورونا

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “كارثة كبرى” في جميع الولايات الأميركية الخمسين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية أن ترامب أصدر أمس إعلاناً اعتبر فيه ولاية وايومنغ في وضع “كارثة كبرى” ما يعني أنه بات هناك الآن إعلان بهذا الخصوص في الولايات الأميركية كلها بسبب جائجة كورونا.

وعلق جود ديري نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض على هذه الخطوة بالقول إن “هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس أميركي كارثة كبرى في جميع الولايات الأميركية دفعة واحدة”.

وكان مارك غورودن حاكم ولاية وايومنغ وجه رسالة إلى ترامب يوم الخميس الماضي طلب فيها إعلان الولاية “في وضع كارثي” بعد أن سجلت حتى حينها أكثر من 200 حالة إصابة قائلا إن “هذا الإعلان سيساعدنا على الاستعداد وتحريك مواردنا عندما نحتاجها”.

وباتت الولايات المتحدة الأميركية أولى الدول الأكثر تضرراً جراء جائحة الفيروس بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب.