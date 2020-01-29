مستشار الرئيس اللبناني للشؤون السياسية:نجدد رفضنا أي لعبة دولية

بيروت-سانا

حذر مستشار الرئيس اللبنانى للشؤون السياسية النائب اللبنانى السابق أمل أبو زيد من مخاطر وتداعيات “صفقة القرن” المشؤومة التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم على لبنان والمنطقة.

وقال أبو زيد فى تصريح اليوم:إننا فى لبنان كما سبق ورفضنا “صفقة القرن” نجدد رفضنا أى لعبة دولية وأى مؤامرة على حساب لبنان ومصلحته العليا مهما كلف الثمن.

وأوضح أبو زيد أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع فى الدفاع عن سيادته والتمسك بما ورد فى مقدمة الدستور اللبنانى الذى نص صراحة أن لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم وبالتالى لن يقبل اللبنانيون أن يكون بلدهم الحلقة الأضعف لتمرير خطط مشبوهة فى زمن التراخى العربي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفى انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطينى بينما أكد الفلسطينيون رسميا وشعبيا رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التى كفلتها القوانين الدولية وفى مقدمتها حق تقرير

المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.