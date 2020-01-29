عباس: مدينة القدس ليست للبيع و(صفقة القرن) مؤامرة مرفوضة لن تمر

القدس المحتلة-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين “صفقة القرن” التي أعلن بنودها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء اليوم مشددا على أنها مؤامرة لن تمر.

وقال عباس في كلمة له بمدينة رام الله: القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع ولا المساومة ومؤامرة القرن لن تمر وسيكون مصيرها الفشل والزوال ككل مخططات التصفية والتآمر على القضية الفلسطينية.

وأوضح عباس أن “صفقة القرن” تستند إلى “وعد بلفور” المشؤوم الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة لكن الفلسطينيين سيعيدون هذه الصفعة صفعات في المستقبل وسيواصلون النضال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ولن يتنازلوا عن ثوابتهم.

وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين سيتقدمون بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن “صفقة القرن” وقال: سمعنا ردود فعل مبشرة ضد ما أعلنه ترامب وسنبنىي عليها.

وجدد عباس رفض الفلسطينيين أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في أي عملية تسوية داعيا إلى إعادة تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية “روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي” في هذا الشأن.