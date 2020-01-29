طهران: إعلان ما تسمى (صفقة القرن) مخز ومصيره الفشل

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود ما تسمى “صفقة القرن” مخز ومفروض على الفلسطينيين ومصيره الفشل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح اليوم إن خطة ترامب حول فلسطين مخزية ومفروضة على الفلسطينيين ومصيرها الفشل مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة على شتى الصعد لمواجهة المؤامرة الكبرى ضد الدول الإسلامية.

وطالب موسوي الدول والشعوب الحرة في المنطقة والعالم بالوقوف في وجه هذه الصفقة المخزية واصفاً إياها بأنها خيانة للقرن وللشعب الفلسطيني والدول الإسلامية ومحكوم عليها الفشل.

وأضاف موسوي إن الأرض الفلسطينية هي للشعب الفلسطيني وإن الكيان الصهيوني هو مغتصب ومحتل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطينى بينما أكد الفلسطينيون رسمياً وشعبياً رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.