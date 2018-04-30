بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان نقلته وكالة سبوتنيك :”جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى”.

ولفت بيان الكرملين إلى أن ماكرون أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع التركيز على المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع ماكرون أمس أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى رفض بلاده التفاوض حول تعديل الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 مشيرا إلى أن بلاده وضعت إجراءات للرد على الانسحاب الأمريكي المحتمل منه.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بالانسحاب من الاتفاق الذي وقعته إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد في ال14 من تموز عام 2015 إذا لم يتم تشديد شروطه على الجانب الإيراني الأمر الذي ترفضه إيران وتؤكد بالمقابل استعدادها لكل الاحتمالات في هذا الخصوص.