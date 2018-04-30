سورية ترحب بنتائج القمة الكورية

دمشق-سانا

رحبت سورية اليوم بنتائج اللقاء الذي تم بين رئيسي كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ اون وكوريا الجنوبية مون جيه ان بتاريخ 27 نيسان الجاري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا “تابعت الجمهورية العربية السورية باهتمام اللقاء الذي تم بين رئيسي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكوريا الجنوبية في المنطقة العازلة في بانمونجوم المنعقد بتاريخ 27 نيسان الجاري.. وانسجاما مع حرص سورية على استتباب الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية فإنها ترحب بالإعلان الصادر عن هذا اللقاء لأنه يساهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين وتعزيز التعاون من أجل احلال السلم والأمن الدوليين.

وأضاف المصدر إن “الجمهورية العربية السورية تؤيد الخطوات التي تؤدي إلى إبرام اتفاقية سلام ترسخ الثقة وتحقق آمال وتطلعات الشعب الكوري في البلدين.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.