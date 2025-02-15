وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب

حلب-سانا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية وستكون بالدولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد الحنان ومحافظ حلب المهندس عزام غريب، مع عدد من المعنيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة واقع ومطالب أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة.

وبين وزير الاقتصاد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم، تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة.

وأشار الوزير عبد الحنان إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة، لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية إستراتيجية، وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، وذات الأمر سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.

من جانبه نوه محافظ حلب بأهمية وخصوصية المدينة الصناعية التي تشكل صرحاً اقتصادياً مهماً.

وقدم الحضور مداخلات عدة عرضوا من خلالها أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية ومقترحات تذليلها.

بعد ذلك قام الوزير والمحافظ بجولة على عدد من المعامل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen