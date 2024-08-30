تجمع العزف على ثلاث آلات… شابة موهوبة موسيقياً من السويداء

السويداء-سانا

وسط أسرة تشجع موهبتها، تبرز الشابة لورين الحناوي من قرية سهوة البلاطة بريف السويداء بالعزف على ثلاث آلات بما يعكس موهبتها الفنية وحالة شغفها بالموسيقا التي لازمتها منذ سنوات طفولتها الأولى.

لورين 18 عاماً ذكرت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أنها بدأت مع الموسيقا في عمر 10 سنوات بتشجيع من والدها، حيث تعلمت أولا العزف على آلة الأورغ مع الموسيقي حسان البني في قريتها، ثم انضمت لاحقاً لمعهد فريد الأطرش وصولا إلى توجهها لآلة البيانو مع المدرسة أليسار العقباني في أحد المعاهد بمدينة السويداء حيث صقلت موهبتها، إضافة إلى تمكنها من العزف على آلة الغيتار المحببة بالنسبة لها أيضاً.

وبحسب لورين التي سبقت لها المشاركة في العديد من الحفلات والمناسبات ضمن قريتها فإنها تقدم العديد من المقطوعات الموسيقية، ولا سيما الغربية منها وتحرص دائما على تطوير موهبتها والاطلاع على تجارب الموسيقيين بما يدعم تحقيق طموحها للدخول إلى المعهد العالي للموسيقا.

وتجد لورين أن الموسيقا هي غذاء الروح ومتنفس لكل إنسان، مبدية إصرارها على الاستمرار والمتابعة بهذا الميدان، إذ تعتزم تعلم العزف على آلة الكمان وإتقانها خلال الفترة القادمة.

وبحسب الموسيقي حسان البني فإنه درب لورين في بداية انطلاقتها، وهي شابة طموحة وموهوبة تتميز بسرعة استجابتها، لافتاً إلى أن مستواها يتطور تباعاً، وخاصة في ظل التحفيز الدائم الذي تتلقاه من والدها.

فيما ذكر يوسف الحناوي أن حبه للموسيقا رغم أنه لا يعزف حاول غرسه في ابنته لورين، التي انطلقت بشكل جيد في هذا المجال.

عمر الطويل

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