‏سيلوانوف: الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة أعلى من توقعات السلطات والخبراء.

وقال سيلوانوف وفق وكالة نوفوستي: “الاقتصاد يتطور بوتيرة أعلى من تقديراتنا وتوقعات الخبراء، كما أن تنفيذ بنود الميزانية يتجاوز معايير التوقعات”.

وقبل أيام أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في النصف الأول من العام بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي رغم العقوبات ومحاولات الغرب ضرب الاقتصاد الروسي.

وتسارع نمو الاقتصاد الروسي في تموز الماضي إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي من 3 بالمئة تم تسجيلها في حزيران الماضي، كذلك أشارت بيانات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من كانون الثاني وحتى تموز أي في 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 4.4 بالمئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen