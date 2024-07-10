الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلغورود.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إنه خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي”، مضيفة: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما أوقع العديد من الضحايا المدنيين.

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