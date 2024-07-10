بمناسبة يوم المهندس العربي… تكريم 56 مهندساً بالسويداء

السويداء-سانا

كرم مجلس فرع نقابة المهندسين بالسويداء اليوم 56 مهندساً تقديراً لجهودهم على مدار سنوات عملهم، وذلك بمناسبة يوم المهندس العربي.

وشمل التكريم الذي استضافته صالة فرع النقابة 50 مهندساً تجاوزت سنوات عملهم الهندسي 25 عاماً و 6 مهندسين عملوا على مدار أكثر من خمسين عاماً.

وأشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالسويداء الدكتور المهندس حسان فهد خلال كلمته إلى أهمية مهنة الهندسة الفكرية والعلمية التي تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم في عملية التنمية المستدامة، مبيناً أن التكريم هو تقدير لمن كانوا القدوة والمثل في حمل رسالة المهنة.

وقدم المهندسان شريف القطامي ووائل عزام في كلمة المكرمين الشكر للنقابة على هذه المبادرة التي تعزز التواصل بين المهندسين، وتعكس ما بذلوه من جهود وتحملوه من مسؤوليات على مدار سنوات.

حضر التكريم أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير و نائب محافظ السويداء المهندس وائل جربوع وعدد من المعنيين.

عمر الطويل

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