لوكاشينكو: مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد بين بيلاروس وروسيا أقوى من أي وقت مضى

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم أن مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد القائمة بين بيلاروس وروسيا بات أقوى من أي وقت مضى.

وقال لوكاشينكو خلال عرض عسكري أقيم في العاصمة مينسك احتفالاً بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروس من الغزاة النازيين: “أظهر اختبار التجمع الإقليمي المشترك لقوات بيلاروس وروسيا وهو أول تدريب للقوات النووية غير الإستراتيجية لبلادنا أن مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد مرتفع كما كان دائماً، وأن الجاهزية لصد الاعتداءات عالية”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن القدرة الدفاعية العالية هي ضمان لسماع صوت بيلاروس وشركائها الذين يدافعون عن عالم عادل ومتعدد الأقطاب.

ويحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معاً اليوم بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك، وهي الذكرى الـ80 لتحرير مينسك من المحتلين النازيين.

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