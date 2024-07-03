أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون: رغبة بعض الدول الانضمام إلى المنظمة تعبر عن قيمة المبادىء والأهداف التي تتبناها

أستانا-سانا

أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ أن رغبة العديد من الدول الانضمام إلى المنظمة تعبر عن قيمة وعالمية المبادىء والأهداف التي تتبناها.

وقال تشانغ في تصريحات له اليوم في العاصمة الكازاخستانية أستانا التي تشهد عقد قمة لقادة المنظمة: إن “التوسع ليس غاية في حد ذاته بالنسبة للمنظمة… وفي الوقت الحالي فإن مسألة الدولة التي ستصبح العضو الحادي عشر ليست ملحة لكنه نتيجة موضوعية للرغبة في تنمية التعاون معها في مختلف المجالات من قبل دول جديدة”.

وأشار تشانغ إلى ورود طلبات من عدة دول للحصول على صفة شريك في الحوار، وكذلك ورود طلبات من بعض شركاء الحوار لترقية وضعهم إلى مراقب، لافتاً إلى أن هذه القضايا تمت مناقشتها في سياق تحسين أنشطة المنظمة.

وتفتتح قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها غدا في أستانا، فيما تضم المنظمة حالياً 26 دولة، ويبلغ عدد الأعضاء الفعليين فيها 10 دول بما في ذلك بيلاروس المنضمة إلى القمة في أستانا ومراقبين اثنين و14 شريك حوار.

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