البرتغال تهزم تركيا بثلاثة أهداف وتتأهل لدور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا

برلين-سانا

حسمت البرتغال تأهلها الى دور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بعد صدارة المجموعة السادسة بفوزها اليوم على تركيا بثلاثية نظيفة.

وتصدرت البرتغال التي كانت استهلت مشوارها بالفوز 2/1 على التشيك، المجموعة برصيد ست نقاط، تليها تركيا برصيد ثلاث نقاط ثم التشيك وجورجيا بنقطة واحدة لكل منهما بعد أن تعادلتا 1/1 في وقت سابق اليوم.

وتخوض البرتغال مباراتها الثالثة في المجموعة أمام جورجيا بينما تلتقي تركيا مع التشيك يوم الأربعاء، والتي ستكون بحاجة إلى تفادي الهزيمة من أجل التأهل للدور التالي.

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