تمديد التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت‏ حتى 29 الجاري

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع تمديد التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم ‏الروبوت “WRO Syria 2025‏” المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي، ‏والمقرر إقامتها تحت عنوان “مستقبل الروبوتات” وذلك لغاية التاسع والعشرين من شهر حزيران الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم تمديد فترة ‏التسجيل بسبب تزامن الموعد النهائي لها أمس مع عطلة رأس السنة الهجرية، مبينة أن هذه هي الفرصة الأخيرة للانضمام إلى البطولة لهذا العام، والتي تعتبر منافسة علمية تهدف إلى دعم الطاقات الشابة المهتمة بالبرمجة والهندسة، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والتفكير العملي.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول شروط ‏التسجيل والرسوم وقواعد المشاركة عبر الرابطين ‏التاليين:

www.dcagency.org/wro

استمارة تسجيل الطلاب والمدربين:

www.dcagency.org/wro/register

وتأتي البطولة الوطنية لعلوم الروبوت في إطار سعي هيئة التميز والإبداع لنشر ثقافة الذكاء الصنعي والروبوت، والبرمجة وتنميتها واستثمارها، بدءاً من سنّ الطفولة وصولاً إلى المرحلة الجامعيّة، وتسليط الضوء على أهميته ودوره الإيجابي في حياة الإنسان اليومية.