وزارة الطوارئ السورية تدعو للالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة

دمشق-سانا

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين- في ظل ارتفاع درجات الحرارة- إلى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة، وتجنّب القيام بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، في البحر والسواقي والبحيرات والأنهار غير الصالحة للسباحة، ومراقبة الأطفال باستمرار؛ حرصاً على سلامة الجميع.؟

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح في تغريدة عبر منصة (X): إن فرق الدفاع المدني السوري جاهزة على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مبيناً أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الـ 8 من حزيران الجاري، استجابت فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني إلى 30 نداء استغاثة لحالات غرق في المناطق السورية، وتم خلالها إنقاذ 6 مدنيين، وانتشال 19 جثة.