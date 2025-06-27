حملة لتنظيف الطرق وإزالة الألغام في جبل الأكراد بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

قامت إدارة منطقة الحفة بالتعاون مع فرق الهندسة في الفرقة 50 بالجيش السوري ومديرية الخدمات الفنية، بحملة ميدانية لتنظيف الطرق وإزالة الألغام في عدد من البلدات والقرى في جبل الأكراد.

وذكرت محافظة اللاذقية في قناتها على تلغرام، أن الحملة التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وشملت تنظيف الطرقات الرئيسية في كل من بلدات وقرى سلمى، كفر دلبة، طعوما، دورين، كفريا، تلا، بلوطا، مجدل كيخيا، شلف، كنسبا، أرض الوطى، والمزغلة، من الألغام والسواتر الترابية، تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتأمين عودة الأهالي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 37 لغمًا مضادًا للدروع، و7 ألغام تلفزيونية، و5 ألغام ضوئية، وسط متابعة حثيثة من الجهات المختصة لضمان سلامة المنطقة بشكل كامل.