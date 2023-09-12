فوز البرتغال على لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024

لشبونة-سانا

فاز منتخب البرتغال على ضيفه لوكسمبورغ اليوم بتسعة أهداف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 لكرة القدم.

تناوب على أهداف البرتغال كل من جونزالو إيناسيو “هدفين”، جونسالو راموس “هدفين”، ديوغو غوتا “هدفين”، هورتا، برونو فرنانديز وجواو فيليكس هدف لكل منهم.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 18 نقطة، ليحلق في صدارة المجموعة العاشرة بـ 6 انتصارات متتالية في حين تجمد رصيد منتخب لوكسمبورغ عند 10 نقاط في المركز الثالث.

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