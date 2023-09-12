SCS-NET
الشريط الإخباري

فوز البرتغال على لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024

2023-09-11

لشبونة-سانا

فاز منتخب البرتغال على ضيفه لوكسمبورغ اليوم بتسعة أهداف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 لكرة القدم.

تناوب على أهداف البرتغال كل من جونزالو إيناسيو “هدفين”، جونسالو راموس “هدفين”، ديوغو غوتا “هدفين”، هورتا، برونو فرنانديز وجواو فيليكس هدف لكل منهم.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 18 نقطة، ليحلق في صدارة المجموعة العاشرة بـ 6 انتصارات متتالية في حين تجمد رصيد منتخب لوكسمبورغ عند 10 نقاط في المركز الثالث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مارتينيز مدرباً لمنتخب البرتغال حتى 2026

لشبونة-سانا أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيين روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا مدرباً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved