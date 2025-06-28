الشركات السورية للأدوية البيطرية حاضرة بقوة في معرض “أغريتكس”

دمشق-سانا

شكلت أجنحة الشركات السورية للأدوية البيطرية، مركز استقطاب لمربي المجترات الصغيرة والدواجن وزوار معرض “أغريتكس”، فكان النقاش عن فائدة هذه الأدوية وكيفية استخدامها أبرز ما لوحظ في الحوارات التي تدور بين القائمين على الشركات وضيوفهم، وهو ما برز في تصريحات عدد من ممثلي الشركات لمراسل سانا.

وتعد شركة “نور” لصناعة الأدوية البيطرية، وفق مدير مبيعات الشركة الدكتور وائل قادر، من بين الشركات الرائدة في صناعة المضادات الحيوية والفيتامينات والأدوية البيطرية، للسيطرة على أمراض الجهاز التنفسي والتناسلي والقضاء على الديدان المعوية والمعدية والربوية، وبين أن الشركة تنتج أكثر من 100 صنف مرخص لدى وزارة الزراعة السورية من خلال خطوط الإنتاج (السوائل والمستحلبات والبودرة والبريمكسات والأحجار الملحية)، وتعمل الشركة وفق بروتوكول في اختيار المواد الأولية ذات الجودة العالية، وتخضع منتجاتها للتحليل على فترات زمنية مختلفة.

وأشار الطبيب البيطري عماد الدين البكار، من شركة “فرات الشام” للأدوية البيطرية “فراتكو”، إلى تميز المنتجات المقدمة في اللقاحات المستوردة من شركات مهمة في إسبانيا والصين وفيتنام وباكستان، ذات الجودة العالية والمختبرة على المجترات والدواجن ومن بينها لقاح فولفاك، إضافة إلى الأدوية البيطرية والفيتامينات المتنوعة، ولفت إلى أن هذه المشاركة تلبي طموحات المشاركين باستعراض منتجاتهم في ظل المنافسة العالية بين الشركات.

وتقدم شركة “بيو ريف” لاستيراد وتصدير الأدوية البيطرية والمتممات العلفية، وفق مدير مبيعات الشركة الدكتور خلدون سعد، أحدث الأدوية البيطرية ذات المواصفات القياسية على المستوى العالمي، سواء كانت المحلية أو المستوردة، بهدف ضمان صحة الثروة الحيوانية، مبيناً أن المعرض شهد مشاركة واسعة، ما يعكس بداية لسوريا الجديدة، في ظل انفتاح العالم على سوريا من خلال وجود شركات من خارج البلاد.

صاحب شركة “ألفازوو” عمار أبو علي لفت، إلى أن الشركة تنتج أكثر من 90 صنفاً من الأدوية البيطرية للمجترات والدواجن، وتشمل الحقن والشرب والبودرات والمراهم ذات الجودة العالية، ومن بين الأدوية “ألفا ديكلازوريل – ألفا فلور – ألفا تلمو – ألفا فوسفو – ألفا ديكلا – ألفا تولترا”، مبينا أن هذه المشاركة تأتي للتعارف بين الشركات وتعزيز التواصل فيما بينها لإمكانية التعاون في المستقبل.

ويشارك 142 شركة محلية وعربية ودولية في فعاليات معرض “أغريتكس الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية” والذي يستمر حتى الأحد المقبل، حيث استعرضت الشركات المشاركة منتجات ومعدات عدة تلبي احتياجات السوق الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.