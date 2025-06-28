اختتام معرض فود إكسبو 2025 بتوقيع مئات عقود التصدير للمنتجات السورية

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة العشرين من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2025″، الذي أقيم في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية، تمثل أكثر من 800 علامة تجارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية، الجهة المنظمة للمعرض غياث الشماع في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض شهد خلال أيامه الخمسة، توقيع عقود والتوصل إلى اتفاقيات، وتفاهمات بين المشاركين والزوار، وبين المشاركين أنفسهم، تقدر بالمئات، في مجال تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية وإقامة شراكات في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وسجل المعرض، وفق الشماع، زيارة نحو 300 رجل أعمال، من دول عربية وأجنبية تمت دعوتهم، وأكثر من 20 ألفاً من الزوار، من دمشق ومختلف المحافظات السورية، وخاصة الزوار التخصصين، من مصدرين وتجار وصناعيين ومستثمرين وأصحاب مراكز توزيع.

وبين الشماع أن المنتجات الغذائية السورية جددت حضور جودتها العالية، في هذا المعرض، ولاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصدرين، مبيناً أن ما شهده فود إكسبو سيسهم في توسيع الاستثمارات في القطاع الغذائي، وزياد القدرة الإنتاجية للشركات المنتجة، مع تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية المحلية، وفتح أسواق جديدة، ما يؤكد أن المعرض حقق أهدافه في هذا الإطار.

وتوزعت اختصاصات المعرض، الذي أقيم على مساحة تصل الى 25 ألف متر مربع، بين المعلبات والكونسروة، والزيوت والدهون الغذائية، والألبان والأجبان، والمعجنات والمعكرونة والحبوب، واللحوم والأسماك ومنتجاتها، والمنتجات السكرية والحلويات، والمشروبات الساخنة من الشاي والقهوة والأعشاب، والمشروبات الباردة الغازية والمياه الطبيعية، إضافة إلى المواد الأولية، وآلات التعبئة والتغليف ومستلزماتها.