من سوريا إلى الأسواق الخارجية… طموح شركات الزيوت الغذائية في “فود إكسبو” بدمشق

دمشق-سانا

حرصت شركات صناعة الزيوت الغذائية على المشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2025″ بدورته العشرين، بهدف الوصول بمنتجاتها من الزيوت النباتية والحيوانية، إضافة لزيت الزيتون إلى مختلف دول العالم، مستندة بذلك إلى الجودة العالية، التي يتصف بها الزيت السوري.

المدير الإداري لشركة “B2B” للمواد الغذائية محمد ضرغام، أكد أن مشاركتهم بالمعرض هدفها تعريف الشركات الأخرى بالمنتجات، ولا سيما الزيوت الغذائية بأنواعها التي يتم استيرادها من أهم الشركات العالمية وبمواصفات عالية، لتلبية حاجة السوق المحلية منها، ولفت إلى أهمية معرض “فود إكسبو”، في معرفة كل ما هو جديد في القطاع الغذائي عامة، وبالزيوت الغذائية بشكل خاص.

فيصل الحسين من “مجموعة الفيصل” للتجارة والصناعة، أوضح أنهم طرحوا خلال هذا المعرض عدداً من أنواع الزيوت الصحية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركتهم التوسع محلياً، وفتح العديد من الفروع في المحافظات، و”فود إكسبو” يشكل نافذة مهمة لتحقيق ذلك.

بدوره بين فاتح خضر من مؤسسة “الخيرات” التجارية أن المعرض يلعب دوراً مهماً في دعم القطاع الغذائي والحركة التصديرية، موضحاً أنهم ينتجون زيت الزيتون بعبوات مختلفة وفق متطلبات السوق والزبائن.

من جانبه لفت عدنان حنان من شركة “أزهار عفرين” لمنتجات زيت الزيتون إلى أن مشاركتهم في المعرض فتحت لهم آفاقاً جديدة لإقامة العلاقات والترويج للزيت الذي ينتج في مدينة عفرين، وإيجاد فرص تصديرية له،مشيراً إلى أنه أجرى عدداً من التفاهمات مع التجار من دول تركيا، والعراق، والأردن، للإعداد لتعاون تجاري في المستقبل القريب.

وكانت فعاليات معرض “فود إكسبو” قد انطلقت في ال23 من حزيران الجاري في مدينة المعارض بدمشق وتختتم اليوم، حيث شهدت أيام المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الغذائية السورية، إلى جانب عدد من الشركات العربية والأجنبية المتخصصة بالمواد الغذائية، والمعدات والمواد الأولية اللازمة للصناعة، وصل عددها إلى نحو 200 شركة، تمثل أكثر من 800 علامة تجارية.