الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام بوساطة أمريكية

واشنطن-سانا

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن اليوم، اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة للمساعدة في إنهاء القتال المستمر بين الجانبين منذ عقود.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي استضاف وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايومبا فاغنر ووزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي في واشنطن قوله: إن هذه الخطوة تشكل “لحظة مهمة بعد 30 عامًا من الحرب”.

من جهتها أشارت فاغنر عند توقيع الاتفاق مع ندوهونغيريهي إلى الملايين من ضحايا النزاع، وأكدا على أهمية العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لإنهاء القتال.

وقالت فاغنر: “بعض الجروح ستلتئم، لكنها لن تختفي تمامًا، أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم يراقبون الوضع، إنهم يتوقعون احترام هذا الاتفاق، ولا يمكننا أن نخذلهم”.

بدوره قال ندوهونغيريهي: “لا شك أن الطريق أمامنا لن يكون سهلاً، لكن بفضل الدعم المستمر من الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين، نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول”.

وأشادوا، إلى جانب روبيو، بدعم دولة قطر في تسهيل الاتفاق، الذي تعمل الدوحة عليه منذ أشهر بناء على طلب الولايات المتحدة وآخرين.

وتتضمن الاتفاقية أحكامًا بشأن سلامة الأراضي، وحظر الأعمال العدائية، وفك الارتباط، ونزع السلاح، والاندماج المشروط للجماعات المسلحة غير الحكومية، وتم الترويج للاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو السلام في دولة الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا، حيث أدى الصراع مع أكثر من 100 جماعة مسلحة، تدعمها رواندا، إلى مقتل ملايين الأشخاص منذ تسعينيات القرن العشرين.