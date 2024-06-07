قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خمسة فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وعدة قرى في شمالها الشرقي وغربها، وقرية حوسان غرب بيت لحم، وبلدتي بيتين وسلواد شرق رام الله، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت خمسة فلسطينيين.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الأماكن الأثرية في بلدتي السموع والكرمل جنوب الخليل، واعتلت أسطح المنازل، وأغلقت الطرق المؤدية إلى بركة الكرمل الأثرية ومحيطها، لتأمين اقتحام المستوطنين لتلك المناطق.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال أمس 62 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية

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