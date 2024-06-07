فيليبو: ماكرون يسرع التصعيد نحو حرب عالمية ثالثة

باريس-سانا

أكد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو أن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بنقل طائرات ميراج المقاتلة إلى أوكرانيا يسهم بتسريع التصعيد نحو حرب عالمية ثالثة.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة “إكس”.. “إن ماكرون مجنون بشكل كامل! لقد أعلن عن نقل طائرات ميراج 2000-5 المقاتلة إلى أوكرانيا.. إن هذا القرار يزيد من نهب الجيش الفرنسي، ويسرع التصعيد نحو الحرب العالمية الثالثة.. إضافة إلى تدريب 4500 جندي أوكراني.. يجب تحطيم هذا البرنامج العسكري في أسرع وقت ممكن”.

ودعا فيليبو بلاده إلى الخروج من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتخلص من هذه الأجندة الدموية، مضيفاً: “هذه الحرب ليست حربنا.. نعم للسلام”.

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