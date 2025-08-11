المصرف المركزي: لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا

دمشق-سانا

نفى مصرف سوريا المركزي الأنباء المتداولة حول تأسيس مصارف جديدة، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

وقال المصرف في بيان اليوم نشره عبر قناته على تلغرام: إشارةً إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سوريا المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

وأوضح المصرف أن عدة مصارف عربية وأجنبية عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية المهمة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.

وأضاف المصرف: إنه إذ يرحب بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سوريا، مشيراً إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.

وحذر المصرف من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.