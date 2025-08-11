اتحاد غرف التجارة يطور منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف وتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء

دمشق-سانا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتوحيد الجهود، يعمل اتحاد غرف التجارة السورية على تطوير منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف التجارية، وربطها بالاتحاد، بهدف تحسين كفاءة العمل، وتسهيل تقديم الخدمات للأعضاء، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح المدير العام للاتحاد عامر الحمصي في تصريح لوكالة سانا أن المنصة الجديدة ستسهم في توحيد الإجراءات، وتسهيل تبادل البيانات بين الغرف والاتحاد، وتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لأعضاء الغرف التجارية، تشمل إدارة الاشتراكات، إصدار الشهادات، والاستفادة من مختلف الخدمات الإجرائية عبر واجهة إلكترونية موحدة.

وأضاف الحمصي: إن المنصة ستتضمن خدمة الدفع الإلكتروني، ما يتيح للأعضاء إتمام معاملاتهم بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يرفع من مستوى كفاءة الخدمات، وتقليل زمن الإنجاز.

وأكد مدير عام الاتحاد أن المشروع في مراحله الفنية والتطويرية حالياً، وسيتم إطلاقه تدريجياً بعد الانتهاء من مراحل الاختبار، مع تقديم برامج تدريبية مخصصة للعاملين في الغرف التجارية، لضمان التطبيق الفعال للمنصة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد لدعم التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية التطوير المؤسسي وأهداف النمو الاقتصادي.