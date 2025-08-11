بحضور وزير الثقافة… حمص تحتفي بتاريخها وعراقتها في فعالية ثقافية منوعة

حمص-سانا

احتضن قصر الثقافة في مدينة حمص اليوم، الفعالية الثقافية المنوعة “حمص.. تاريخ يروى وثقافة تبنى”، بحضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وشخصيات رسمية وأدبية وجمهور من مختلف الشرائح.

معرض تشكيلي

وبدأت الفعالية بافتتاح الوزير الصالح معرضاً منوعاً في بهو مسرح دار الثقافة، ضم لوحات تشكيلية، وفن الخط العربي، والتصميم والتنفيذ، والتصوير الضوئي، والأرابيسك، إضافة إلى قسم التراث الذي ضم أواني الفخار، وفن العجمي، والنقش على الزجاج، والأشغال اليدوية التي تعكس مهارة الحرفيين وعمق الموروث المحلي.

وجاءت لوحات المعرض مثالاً عن التصاق الفنانين بتراث مدينتهم، فقدمت لمى زكريا لوحتين من الزخارف المعاصرة والخط العربي بأسلوب حداثي وألوان أكريليك، وشاركت نضال إبراهيم بثلاث لوحات توثق مباني حمص القديمة ولوحة انطباعية بألوان زيتية، وباسل نيصافي بثلاث لوحات عن العمارة الحمصية الأبلقية مبرزةً مزيج الحجر وجماليات التاريخ.

وزير الثقافة.. حمص قلب الوطن

وفي كلمة له أمام الحضور على مسرح دار الثقافة أكد الوزير الصالح أن حمص تمثل قلب الوطن، حيث تلتقي العراقة بالبطولة، وتختزن حجارتها وأسواقها القديمة ذكريات الأمهات وابتسامات الشهداء، مشدداً على أن هذه المدينة لم تنحنِ يوماً، وشعبها لم يساوم على كرامته.

وأشار إلى أن حمص كانت وما زالت رمزاً للمدائن، حملت الثورة في روحها قبل أن تهتف بها الحناجر، وأشعلت شعلة الحرية في زمن الظلام، وقدمت قوافل الشهداء والجرحى ليبقى الوطن شامخاً.

بناء مشهد ثقافي متكامل

وأضاف الصالح: إن وجوده في حمص يأتي ضمن جولة ثقافية بدأت في إدلب وستشمل مختلف المحافظات، في إطار خطة وزارة الثقافة لبناء مشهد ثقافي متكامل يجعل من الثقافة جسراً للتواصل بين القلوب وركيزة لتعزيز الوحدة والانتماء، مثمناً جهود فريق مديرية ثقافة حمص وقدرتهم الاستثنائية على جعل كل فعالية نافذة للأمل عبر نشاطاتهم المتنوعة.

حمص تنهض بثقافتها

من جانبه قال مدير الثقافة في حمص محمود جرمشلي: إن الثقافة لا تموت، والمدن الحية تعود، وصوت الثقافة يعلو، مؤكداً أن حمص تنهض بفكرها وفنها وإنسانها رغم المحن، ولتظهر أنها ابنة الإرادة والثقافة المتجددة.

وتضمن برنامج الفعالية عرض برومو يوثق أبرز أعمال مديرية ثقافة حمص خلال الأشهر الستة الماضية، تلاه أداء إنشادي للمنشد مالك نور، ثم كلمة آلاء الوعر مديرة فريق مشكاة التطوعي، تحدثت فيها عن جهود الفريق وعمل شبابه انطلاقاً من إيمانهم بأن الثقافة ضرورة حياة.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في العمل الثقافي والسياسي ضمن مدينة حمص.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، من بينهم مدير الشؤون السياسية في حمص عبيدة أرناؤوط، إلى جانب جمهور واسع من المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.