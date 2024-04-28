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الجيش الروسي يعرض دبابة ليوبارد الألمانية في معرض غنائمه من أسلحة الناتو

2024-04-28

موسكو-سانا

عرض الجيش الروسي دبابة ليوبارد ألمانية الصنع إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى قدمتها دول حلف شمال الأطلسي الناتو للنظام الأوكراني.

وذكر موقع RT أن الجيش الروسي عزز معرض غنائمه من أسلحة الناتو، واستولى خلال العملية العسكرية الخاصة على دبابة ليوبارد ألمانية الصنع إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عول عليها نظام كييف وحلفاؤه في قلب موازين المعركة ضد روسيا.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في موسكو في إطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار المقبل.

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