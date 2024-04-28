منظمة شبيبة الثورة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة (أفضل تحقيق صحفي شبابي) للعام 2024

دمشق-سانا

أعلنت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم أسماء الفائزين في مسابقة “أفضل تحقيق صحفي شبابي” للعام 2024، التي تم إطلاقها في شباط الماضي تحت عنوان “ثقافة المقاومة وتعزيزها عبر وسائل الإعلام والتواصل”.

وبينت المنظمة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه حصل على المركز الأول وفق قرار لجنة التحكيم مناصفة كل من “دحام صالح السلطان من فرع الحسكة ونورهان فريد رشيد من فرع حلب”، فيما حصل على المركز الثاني مناصفة كل من “ذكاء محمد الأسعد من فرع إدلب وسارة يوسف محمد من فرع طرطوس”، بينما حصل على المركز الثالث مناصفة كل من “تمام توفيق جاووش من فرع دير الزور وإسراء فادي ورق من فرع حماة”.

يذكر أن المسابقة أقيمت على مرحلتين الأولى على مستوى الفروع، حيث تم اختيار أفضل 40 مشاركاً من خلال لجنة تحكيم فرعية، ليتأهلوا إلى المرحلة الثانية، التي أقيمت على المستوى المركزي حددت خلالها لجنة التحكيم المركزية المراكز الثلاثة الأولى.

وتهدف المسابقة التي أقامها مكتب الإعلام المركزي إلى تشجيع المواهب الإعلامية الشابة على البحث والاستقصاء والإبداع الإعلامي.

رحاب علي

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