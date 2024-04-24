الخامنئي: إيران لن تخضع للحظر والعقوبات

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أنه من المستحيل أن تخضع بلاده للحظر والعقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن الخامنئي قوله خلال لقائه اليوم حشداً من العمال بمناسبة أسبوع العمل والعمال: “إن الهدف من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية ومن المستحيل أن تخضع إيران والشعب الإيراني لمثل هذا الإكراه والضغط”.

وأضاف الخامنئي: “إن الشعب الإيراني لن يخضع لإجراءات الحظر لأنه لم يعقد آماله على مساعدة الآخرين من خارج الحدود، ويجب تعزيز هذه الروح وعليه أن يظهر ويثبت قوته في العمل والوحدة الوطنية”.

وأشار الخامنئي إلى أن العامل هو ركن قفزة الإنتاج، وسيصبح بلدنا وشعبنا غنياً في ظل قفزة الإنتاج، مؤكداً أن شرح وإظهار مجالات حضور الشعب ومشاركته في الإنتاج واجب مهم على المسؤولين، وقد تم إحراز تقدم كبير في جميع القطاعات رغم الضغوط.

ولفت الخامنئي إلى أن الشعوب الحية تغتنم عداء الأعداء بخلق الفرص لذاتها، وأكبر مثال على ذلك برز في قطاع التسليح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency